Верховный суд рассмотрит дело об убийстве трех человек

Источник: Sputnik.by

Приговор по данному делу Мингорсуд вынес в начале начале марта 2017 года. Признанные виновными в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко были приговорены к пожизненному сроку, 27-летняя минчанка, воспитатель и бывшая активистка БРСМ Алина Шульганова — к 12 годам.

«14 июля, в 9:30 судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело о жестоком убийстве на улице Алибегова в Минске», — сообщили Sputnik в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

Как отметили источники, знакомые с ходом рассмотрения данного уголовного дела, обвиняемые, скорее всего, в зал суда доставлены не будут, в судебном заседании примут участие представители сторон — адвокаты и гособвинение.

Как ранее сообщало агентство, резонансное преступление — убийство молодой пары в квартире на лице Алибегова, было совершено в конце 2015 года. В ходе следствия судом было установлено, что минчанка Шульганова на почве ревности, решив отомстить своему бывшему любовнику и его новой подруге, наняла Жильникова и Сухарко. Она заплатила им деньги за то, чтобы они нанесли паре тяжкие телесные повреждения.