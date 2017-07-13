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13 июля, источник: Sputnik.by

Верховный суд рассмотрит дело об убийстве трех человек

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Верховный суд Беларуси рассмотрит жалобу на приговор трем фигурантам уголовного дела о жестоком убийстве молодой пары на улице Алибегова и убийстве еще одного человека, сообщили в суде.

Источник: Sputnik.by

Приговор по данному делу Мингорсуд вынес в начале начале марта 2017 года. Признанные виновными в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко были приговорены к пожизненному сроку, 27-летняя минчанка, воспитатель и бывшая активистка БРСМ Алина Шульганова — к 12 годам.

«14 июля, в 9:30 судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело о жестоком убийстве на улице Алибегова в Минске», — сообщили Sputnik в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

Как отметили источники, знакомые с ходом рассмотрения данного уголовного дела, обвиняемые, скорее всего, в зал суда доставлены не будут, в судебном заседании примут участие представители сторон — адвокаты и гособвинение.

Как ранее сообщало агентство, резонансное преступление — убийство молодой пары в квартире на лице Алибегова, было совершено в конце 2015 года. В ходе следствия судом было установлено, что минчанка Шульганова на почве ревности, решив отомстить своему бывшему любовнику и его новой подруге, наняла Жильникова и Сухарко. Она заплатила им деньги за то, чтобы они нанесли паре тяжкие телесные повреждения.

Придя в квартиру на улице Алибегова, Жильников и Сухарко убили пару с особой жестокостью. Также было установлено, что данные обвиняемые накануне совершили убийство мужчины. Всем жертвам были нанесены множественные ножевые ранения. Прокурор просил для Жильникова и Сухарко расстрел, но суд не поддержал прокурора и назначил им пожизненные сроки.

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