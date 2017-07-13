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22:03 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Стерлитамаке задержали предполагаемого убийцу пропавшей в мае Ольги Варнавской

Им оказался предприниматель, который пытался таким образом отомстить женщине.

Следователи установили, что в день пропажи Ольги Варнавской подозреваемый находился в Куюргазинском районе, где она проживала. Мужчина признался, в лесу у села Ермолаево между ними вспыхнула ссора, во время которой он несколько раз ударил Ольгу по голове тупым предметом. От полученных травм она скончалась.

Задержанный считал, что женщина причастна к пожару, в котором погибла его дочь. Однако позже выяснилось, что возгорание в доме произошло из-за неисправности проводки.

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