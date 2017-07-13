В Стерлитамаке задержали предполагаемого убийцу пропавшей в мае Ольги Варнавской

Следователи установили, что в день пропажи Ольги Варнавской подозреваемый находился в Куюргазинском районе, где она проживала. Мужчина признался, в лесу у села Ермолаево между ними вспыхнула ссора, во время которой он несколько раз ударил Ольгу по голове тупым предметом. От полученных травм она скончалась.