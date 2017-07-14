В Нижнем Новгороде у турецкого самолета при взлете сломался двигатель

В Нижнем Новгороде 13 июля при взлете самолета турецкой авиакомпании Onur Air у воздушного судна была обнаружена неисправность в одном из двигателей. Самолет, уже выкатившийся и готовившийся на взлетно-посадочную полосу, был вынужден вернуться на перрон.

Как сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре, на этот момент на борту самолет находились 223 пассажира, в том числе 50 детей.

Высадка с борта воздушного судна прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Тем не менее, вылет задержался на несколько часов, так как авиакомпании пришлось вызывать резервное судно.

В итоге вместо 12:50 по местному времени вылет самолета по маршруту Нижний Новгород — Анталия должен состояться в 20:15.

В связи с произошедшим проводится прокурорская проверка. В настоящее время обращений и жалоб от граждан о нарушениях прав потребителей при пользовании транспортными услугами в прокуратуру не поступало, нарушений прав пассажиров по предоставлению обязательного перечня услуг на время задержки выполнения авиарейса также не выявлено.