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08:16 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижнем Новгороде у турецкого самолета при взлете сломался двигатель

Воздушное судно с 223 пассажирами было вынуждено вернуться в аэропорт.

В Нижнем Новгороде 13 июля при взлете самолета турецкой авиакомпании Onur Air у воздушного судна была обнаружена неисправность в одном из двигателей. Самолет, уже выкатившийся и готовившийся на взлетно-посадочную полосу, был вынужден вернуться на перрон.

Как сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре, на этот момент на борту самолет находились 223 пассажира, в том числе 50 детей.

Высадка с борта воздушного судна прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Тем не менее, вылет задержался на несколько часов, так как авиакомпании пришлось вызывать резервное судно.

В итоге вместо 12:50 по местному времени вылет самолета по маршруту Нижний Новгород — Анталия должен состояться в 20:15.

В связи с произошедшим проводится прокурорская проверка. В настоящее время обращений и жалоб от граждан о нарушениях прав потребителей при пользовании транспортными услугами в прокуратуру не поступало, нарушений прав пассажиров по предоставлению обязательного перечня услуг на время задержки выполнения авиарейса также не выявлено.

В прокуратуре напомнили, что при задержке авиарейса более 2 часов пассажиры имеют права на предоставление прохладительных напитков, более 4 часов — на обеспечение горячим питанием, более 8 часов в дневное время и 6 часов в ночное — на представление услуг гостиничного сервиса, трансфер до гостиницы предоставляется на бесплатной основе.

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