В Нижнем Тагиле пропал бывший игрок хоккейного клуба «Спутник»

Александр Чумарин пропал в начале июля. Даже в будний день десятки тагильчан, забывая про дела, ищут Александра Чумарина.

Листовки за время поисков разлетелись по всему городу. Александр пропал еще 2 июля утром. Молодой человек попал на кадры камер видеонаблюдения в ночном клубе. Александр прощается с друзьями и уходит. Он был одет в серую ветровку и сине-красную бейсболку.

Выйдя из заведения, Александр пешком направился в сторону дома. Идти ему предстояло несколько часов. Квартира находится практически на другом конце города. При этом, по словам местных жителей, в этом районе Нижнего Тагила по ночам небезопасно. Домой 24-летний Александр не вернулся.

«Звонила на телефон, был недоступен, набрала друзьям. Мы начали активные поиски, написала заявление, но следов никаких», — рассказывает мама пропавшего Лариса Чумарина.

В Нижнем Тагиле, рассказывают друзья Александра, его знают многие. Несколько лет назад он играл за нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник». В последнее время был тренером юных спортсменов. Сейчас молодого человека ищут сотни человек: волонтеры, спасатели, родственники, друзья.

«Проходили каждый метр, там просто столько народу приезжало, что мы не могли пропустить», — говорит друг пропавшего Александр Азанов. Поисковая операция уже вышла за пределы Свердловской области. «Ориентировке дана с приметами Чумарина Александра всем подразделениям МВД России», — сообщил начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. К поискам Александра подключились и следователи. «Проверяется поступающая от граждан информация о том, что мужчину, схожего по приметам с пропавшим, видели в Нижнем Тагиле. В настоящее время каких-либо данных о том, что в отношении без вести пропавшего совершено преступление, не имеется», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.