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20:03 (мск), источник: РИА Новости

Компания «Доктор Веб» заявила о вредоносном коде на портале госуслуг

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Специалисты «Доктор Веб» обнаружили на портале государственных услуг России потенциально вредоносный код, говорится в сообщении на сайте компании.

Источник: РИА Новости

Код, внедренный на сайт gosuslugi.ru неизвестными лицами, заставляет браузер пользователя связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. Таких адресов специалисты «Доктор Веб» нашли не менее пятнадцати.

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Владельцы этих доменов могут в любой момент разместить там вредоносный код, чтобы заражать компьютеры посетителей сайта или красть их личную информацию.

Сообщается, что информация была передана в службу техподдержки сайта. «Доктор Веб» рекомендует пользователям портала проявлять осторожность.

В пресс-службе Минкомсвязи сообщили агентству городских новостей «Москва», что потенциальную угрозу ликвидируют в ближайшее время. «Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится», — отметили в ведомстве.

Комментарии
1
Юрий Жданов
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