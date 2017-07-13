Компания «Доктор Веб» заявила о вредоносном коде на портале госуслуг
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Специалисты «Доктор Веб» обнаружили на портале государственных услуг России потенциально вредоносный код, говорится в сообщении на сайте компании.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Специалисты «Доктор Веб» обнаружили на портале государственных услуг России потенциально вредоносный код, говорится в сообщении на сайте компании.
Код, внедренный на сайт gosuslugi.ru неизвестными лицами, заставляет браузер пользователя связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. Таких адресов специалисты «Доктор Веб» нашли не менее пятнадцати.
Владельцы этих доменов могут в любой момент разместить там вредоносный код, чтобы заражать компьютеры посетителей сайта или красть их личную информацию.
Сообщается, что информация была передана в службу техподдержки сайта. «Доктор Веб» рекомендует пользователям портала проявлять осторожность.
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