Продавцы одеял в Молдове оказались ворами из Румынии

Преступление было совершено 10 июля этого года в селе Грозешть. По данным следствия, подозреваемые проникли во владения местной жительницы 79 лет под предлогом продажи одеял. Но когда женщина открыла им дверь, они сорвали с ее шеи золотую цепочку с золотым нательным крестиком, после чего убежали, сели в автомобиль марки «Дачия» и скрылись в неизвестном направлении.