Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
По неподтвержденным данным, они были задержаны при попытке проникнуть на территорию Сирии.
По неподтвержденным данным, они были задержаны при попытке проникнуть на территорию Сирии.
АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Посольство России в Анкаре проверяет информацию о задержании двух российских граждан на территории Турции. Об этом сообщил в четверг ТАСС и. о.
«Мы подтверждаем, что к нам обратились родственники пропавших на территории Турции граждан РФ. По неподтвержденным данным, Светлана Уханова и ее гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Хаттае при попытке проникнуть на территорию Сирии, — сказал собеседник агентства. — С ними есть несовершеннолетние дети».
«Мы обратились к компетентным органам с просьбой подтвердить местонахождение граждан РФ, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну», — подчеркнули в посольстве РФ.
В диппредставительстве отметили, что Уханова и Кочаари «ранее уже пытались незаконно попасть на территорию Сирии».