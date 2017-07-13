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21:26 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции

По неподтвержденным данным, они были задержаны при попытке проникнуть на территорию Сирии.

Источник: AP 2017

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Посольство России в Анкаре проверяет информацию о задержании двух российских граждан на территории Турции. Об этом сообщил в четверг ТАСС и. о. пресс-секретаря посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков.

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«Мы подтверждаем, что к нам обратились родственники пропавших на территории Турции граждан РФ. По неподтвержденным данным, Светлана Уханова и ее гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Хаттае при попытке проникнуть на территорию Сирии, — сказал собеседник агентства. — С ними есть несовершеннолетние дети».

«Мы обратились к компетентным органам с просьбой подтвердить местонахождение граждан РФ, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну», — подчеркнули в посольстве РФ.

В диппредставительстве отметили, что Уханова и Кочаари «ранее уже пытались незаконно попасть на территорию Сирии».

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