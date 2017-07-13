Самолет в Карибском море насмерть сдул туристку
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. На острове
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. На острове
Это случилось вечером 12 июня недалеко от аэропорта принцессы Джулианы во время взлета рейса номер 457 авиакомпании Caribbean Airlines. Самолет направлялся в Тринидад и Тобаго.
Как только Boeing 737−800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.
Местный аэропорт является популярной достопримечательностью, потому что его
Как сообщалось ранее, в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи погибли 16 человек.