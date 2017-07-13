Самолет в Карибском море насмерть сдул туристку

Источник: "РИА Новости" Украина

Это случилось вечером 12 июня недалеко от аэропорта принцессы Джулианы во время взлета рейса номер 457 авиакомпании Caribbean Airlines. Самолет направлялся в Тринидад и Тобаго.

Как только Boeing 737−800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.

Местный аэропорт является популярной достопримечательностью, потому что его взлетно-посадочная полоса находится недалеко от пляжа. Рядом с забором аэропорта вывешивают предупреждающие объявления о том, что «струйный порыв воздуха может вызвать телесные повреждения и / или смерть».