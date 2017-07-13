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22:39 (мск), источник: РИА Новости

Тело погибшего в уральской шахте горняка извлекли из-под завалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Спасатели извлекли тело рабочего, погибшего после обрушения горной породы на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области, спасательная операция закончена, сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по области.

В 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950, под завалами оказался рабочий. СК и прокуратура заявили о гибели горняка. Причину обрушения установит специально созданная комиссия.

«Спасательная операция на шахте “Ново-Кальинская” завершена в 22.50 (местное время). Работы по разбору завалов закончены, горноспасатели извлекли пострадавшего рабочего и осуществляют его подъем на поверхность. По информации следственного управления СК РФ по Свердловской области, пострадавший рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью», — уточняет управление.

По информации ГУ МЧС, происшествие на работу шахты не повлияло, объект работает в штатном режиме, эвакуация работников не потребовалась.

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