Тело погибшего в уральской шахте горняка извлекли из-под завалов

В 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950, под завалами оказался рабочий. СК и прокуратура заявили о гибели горняка. Причину обрушения установит специально созданная комиссия.
«Спасательная операция на шахте “Ново-Кальинская” завершена в 22.50 (местное время). Работы по разбору завалов закончены, горноспасатели извлекли пострадавшего рабочего и осуществляют его подъем на поверхность. По информации следственного управления СК РФ по Свердловской области, пострадавший рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью», — уточняет управление.
По информации ГУ МЧС, происшествие на работу шахты не повлияло, объект работает в штатном режиме, эвакуация работников не потребовалась.