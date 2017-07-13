ГПУ поймала Госпогранслужбу на растрате крупной суммы денег из проекта «Стена»
ГПУ расследует факт растраты и присвоения более 100 миллионов гривен бюджетных средств при выполнении работ по
ГПУ расследует факт растраты и присвоения более 100 миллионов гривен бюджетных средств при выполнении работ по
Об этом сообщает
Согласно сообщению, факт растраты средств обнаружили департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ совместно с СБУ.
Отмечается, что было выявлено преступную схему растраты с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при проведении закупок товаров, работ и услуг в интересах Госпогранслужбы Украины.
Согласно сообщению ГПУ, в течение 2016−2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц ГПСУ и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по
В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц ГПСУ и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
В прошлом году директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил об обнаружении «определенных несоответствий» в финансировании проекта «Стена».