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23:36 (мск), источник: Ipress.ua

ГПУ поймала Госпогранслужбу на растрате крупной суммы денег из проекта «Стена»

ГПУ расследует факт растраты и присвоения более 100 миллионов гривен бюджетных средств при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект «Стена»).

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, факт растраты средств обнаружили департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ совместно с СБУ.

Отмечается, что было выявлено преступную схему растраты с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при проведении закупок товаров, работ и услуг в интересах Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению ГПУ, в течение 2016−2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц ГПСУ и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыма (проект «Стена»), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлено растрату и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц ГПСУ и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

В прошлом году директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил об обнаружении «определенных несоответствий» в финансировании проекта «Стена».

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