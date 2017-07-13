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23:30 (мск), источник: Tengrinews

В Темиртау произошло новое смертельное ЧП из-за старого картофеля

В Темиртау мужчина погиб, а его гражданская супруга попала в реанимацию из-за прошлогоднего картофеля, сообщают «Криминальные новости».

Источник: Tengrinews

ЧП случилось в районе Cоцгород в частном секторе днем 9 июля.

«Это произошло на улице Клочкова. Хозяин дома, 1980 года рождения, его сожительница, 1977-го. Они вместе с друзьями находились в гараже. Мужчина решил спуститься за вареньем в кессон. Когда он достиг пола, то сразу потерял сознание. За ним полезла супруга, но и она, спустившись, отключилась. Хорошо, что в гараже были друзья хозяев, они сразу вызвали “скорую”, потом нашли веревки и спустились в погреб, который уже немного проветрился. Сначала вытащили на поверхность женщину, она пришла в сознание. Потом мужчину. Позже врачи констатировали его смерть… Причиной гибели стали скопившиеся в кессоне газы, образовавшиеся от гниения старых овощных запасов, в основном от картофеля», — рассказал начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС Темиртау Александр Назаров.

Ранее подобная трагедия случилась в городе в конце июня. Тогда в гараже на улице Амангельды на глазах у пятилетнего племянника погибли муж и жена.

Спасатели предупреждают всех владельцев гаражей, что воздействие углекислого газа на организм человека происходит моментально. Прежде, чем спуститься в погреб, нужно кинуть в него горящую бумагу. Если огонь быстро потух, значит — в помещении нет кислорода и спускаться в него нельзя.

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