В Темиртау произошло новое смертельное ЧП из-за старого картофеля

«Это произошло на улице Клочкова. Хозяин дома, 1980 года рождения, его сожительница, 1977-го. Они вместе с друзьями находились в гараже. Мужчина решил спуститься за вареньем в кессон. Когда он достиг пола, то сразу потерял сознание. За ним полезла супруга, но и она, спустившись, отключилась. Хорошо, что в гараже были друзья хозяев, они сразу вызвали “скорую”, потом нашли веревки и спустились в погреб, который уже немного проветрился. Сначала вытащили на поверхность женщину, она пришла в сознание. Потом мужчину. Позже врачи констатировали его смерть… Причиной гибели стали скопившиеся в кессоне газы, образовавшиеся от гниения старых овощных запасов, в основном от картофеля», — рассказал начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС Темиртау Александр Назаров.