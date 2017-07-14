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03:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Из-за долгов предприниматель лишился автомобиля в Хабаровском крае

В Хабаровском крае предприниматель задолжал более 800 тысяч рублей по налогу на имущество. Неплательщик не приходил на прием к судебному приставу, требуемые суммы не перечислял.

Служащий применил к нему ряд мер. Сначала должник лишился возможности выехать из России. Потом пристав выяснил, что у бизнесмена есть «Ниссан» 2012 года выпуска. Во время рейда этот автомобиль был обнаружен рядом с одной из торговых точек, которую должник арендовал для продажи молочных продуктов. Пристав наложил арест на иномарку, после ее эвакуировали.

В итоге автомобиль продали на публичных торгах, деньги отдали взыскателю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.

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