Из-за долгов предприниматель лишился автомобиля в Хабаровском крае

Служащий применил к нему ряд мер. Сначала должник лишился возможности выехать из России. Потом пристав выяснил, что у бизнесмена есть «Ниссан» 2012 года выпуска. Во время рейда этот автомобиль был обнаружен рядом с одной из торговых точек, которую должник арендовал для продажи молочных продуктов. Пристав наложил арест на иномарку, после ее эвакуировали.