Из-за долгов предприниматель лишился автомобиля в Хабаровском крае
В Хабаровском крае предприниматель задолжал более 800 тысяч рублей по налогу на имущество. Неплательщик не приходил на прием к судебному приставу, требуемые суммы не перечислял.
В Хабаровском крае предприниматель задолжал более 800 тысяч рублей по налогу на имущество. Неплательщик не приходил на прием к судебному приставу, требуемые суммы не перечислял.
Служащий применил к нему ряд мер. Сначала должник лишился возможности выехать из России. Потом пристав выяснил, что у бизнесмена есть «Ниссан» 2012 года выпуска. Во время рейда этот автомобиль был обнаружен рядом с одной из торговых точек, которую должник арендовал для продажи молочных продуктов. Пристав наложил арест на иномарку, после ее эвакуировали.
В итоге автомобиль продали на публичных торгах, деньги отдали взыскателю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на