Во Владивостоке осуждена предприимчивая косметолог

Как установлено в судебном заседании, фигурантка трудоустраивалась косметологом в салоны красоты города Владивостока. Далее она вводила в заблуждение руководителей салонов, сообщая, что у нее есть связи, благодаря которым можно получить в льготном порядке лицензию и заниматься фармацевтической деятельностью.

Зная, что этот процесс достаточно трудоемкий и затратный, введенные в заблуждение хозяева салонов соглашались на предложения женщины и производили предварительную оплату, включающую расходы непосредственно на лицензирование, а также стоимость ее услуг.

В подтверждение серьезности своих намерений фигурантка демонстрировала подложные приказы руководителя департамента здравоохранения Приморского края о якобы выдаче лицензии потерпевшим.

Между тем Отделом лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения Приморского края такие лицензии указанным салонам не выдавались.

Действуя по такой схеме, подсудимая обманула руководителей двух салонов красоты, похитив денежные средства на общую сумму почти 250 тыс. рублей.

Признав фигурантку виновной в совершении указанных преступлений, суд назначил ей за содеянное 2 года исправительных работ в специализированном учреждении, а также штраф в размере 200 тыс. рублей.

Кроме этого, суд удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании с осужденной причиненного им имущественного ущерба.