Любовь к шикарной жизни довела хабаровчанку до обвинения в мошенничестве

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.

Жительницу Хабаровска обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленница представлялась работником госструктуры и предлагала способы выгодно вложиться, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.

Установлено, что 29-летняя обвиняемая представлялась специалистом одной из государственных структур и предлагала своим знакомым ряд вариантов для выгодного вложения денежных средств. В частности, потенциальным жертвам она рассказывала, что у нее есть возможность продажи иностранной валюты по курсу ниже банковского.

В качестве еще одного варианта инвестирования злоумышленница предлагала войти в состав участников социальной программы по строительству жилья. Для этого нужно было внести предоплату на банковский счет. При этом людей не смущало, что банковская карта зарегистрирована на физическое лицо. Для придания значимости сделок встречи обвиняемая назначала возле зданий государственных учреждений. Все договоренности носили устный характер, никаких доверенностей и других документов фигурантка не подписывала.

Один из потерпевших за возможность улучшить свои жилищные условия перечислил злоумышленнице порядка 1 миллиона рублей. В другом случае хабаровчанка перевела 1 миллион 200 тысяч рублей.

Потенциальных жертв лжесотрудница госучреждения искала в кругу своих знакомых. Сотрудники полиции выяснили, что фигурантка никаких государственных постов никогда не занимала, на момент задержания она нигде не работала, полученные денежные средства похищала и тратила на личные нужды. В частности, тратила на заграничные поездки, приобретение автотранспорта и аренду элитного жилья в центре Хабаровска. Задержали хабаровчанку сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 9. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Установлена причастность обвиняемой к 59 эпизодам хищения денежных средств. Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы составил порядка 56 миллионов рублей.