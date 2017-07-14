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05:18 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке задержан вор-гастролер из Кемеровской области

Житель Кемеровской области промышлял воровством в Приморье. Стражи порядка задержали мужчину во Владивостоке после того, как он обокрал жительницу краевого центра, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

33-летняя жительница Владивостока обратилась в полицию с заявлением о пропаже из ее дома 50 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что неизвестный мужчина проник в коттедж, отжав пластиковую дверь, когда хозяйка находилась на втором этаже. Похитив денежные средства, злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего жителя Кемеровской области.

В отделе полиции он дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении. Задержанный пояснил, что для совершения краж прилетал из родного города во Владивосток на несколько дней.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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