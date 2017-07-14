Во Владивостоке задержан вор-гастролер из Кемеровской области

33-летняя жительница Владивостока обратилась в полицию с заявлением о пропаже из ее дома 50 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что неизвестный мужчина проник в коттедж, отжав пластиковую дверь, когда хозяйка находилась на втором этаже. Похитив денежные средства, злоумышленник скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего жителя Кемеровской области.
В отделе полиции он дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении. Задержанный пояснил, что для совершения краж прилетал из родного города во Владивосток на несколько дней.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.