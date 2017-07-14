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05:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

У девушки в фитнес-клубе во Владивостоке украли кроссовки за 2 тысячи долларов

Тема пропажи дорогих кед стала самой обсуждаемой в городских социальных сетях.

Владивосток, 14 июля, PrimaMedia.

В полицию Владивостока обратилась местная жительница с заявлением о пропаже дорогих спортивных кед мирового обувного бренда Alexander McQeen. По словам потерпевшей, стоимость пропавшей пары кроссовок составляет 2 тысячи долларов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Новость про украденные кроссовки попала в СМИ и соцсети, где пользователи с большим энтузиазмом обсуждают не сам факт преступления, а именно стоимость. Многие в ироничном тоне сомневаются в ценности кроссовок, предполагают, что потерпевшая могла перепутать стоимость обуви.

«Наверняка, реальная стоимость 2 тысячи рублей!», «Да какие там 2 тысячи долларов, обманула, чтобы искали, за дело взялись», — пишут пользователи в соцсетях.

В любом случае точку в этом деле поставит полиция Владивостока. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства, по заявлению потерпевшей проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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