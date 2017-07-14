У девушки в фитнес-клубе во Владивостоке украли кроссовки за 2 тысячи долларов

Владивосток, 14 июля, PrimaMedia.

В полицию Владивостока обратилась местная жительница с заявлением о пропаже дорогих спортивных кед мирового обувного бренда Alexander McQeen. По словам потерпевшей, стоимость пропавшей пары кроссовок составляет 2 тысячи долларов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Новость про украденные кроссовки попала в СМИ и соцсети, где пользователи с большим энтузиазмом обсуждают не сам факт преступления, а именно стоимость. Многие в ироничном тоне сомневаются в ценности кроссовок, предполагают, что потерпевшая могла перепутать стоимость обуви.

«Наверняка, реальная стоимость 2 тысячи рублей!», «Да какие там 2 тысячи долларов, обманула, чтобы искали, за дело взялись», — пишут пользователи в соцсетях.