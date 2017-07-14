В Пермском крае пьяный мужчина угнал автомобиль, чтобы доехать до дома

Жителя Чернушинского района осудили за попытку угона. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 23-летний молодой человек хотел воспользоваться чужим транспортом, чтобы добраться до дома после вечеринки.

Вечером он выпивал в компании друзей. Затем поехал домой и вызвал такси. Однако таксист высадил его после того, как выяснил, что у пассажира нет денег. Тогда нетрезвый молодой человек пошёл домой пешком и по пути увидел припаркованный автомобиль ВАЗ.

Он решил угнать машину, чтобы добраться до дома, однако далеко уехать ему не удалось. Его попытки проникнуть в транспортное средство заметил коллега хозяина автомобиля. Он позвонил владельцу машины и тот быстро приехал на место преступления. Несостоявшегося угонщика мужчины задержали сами. Позже передали его в руки полицейских.