Руководство и сотрудники батальона УССО предстали перед судом в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 июл — Sputnik. В Алматы началось судебное разбирательство по делу о хищениях денежных средств руководителями и инспекторами 5-го батальона управления специализированной службы охраны (УССО) Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Подсудимые — 11 человек сотрудники батальона спецохраны, часть из них уже бывшие. Суд проходит в Медеуском районном суде № 2 в открытом режиме под председательством судьи Такена Шакирова. В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Даурен Булгимбаев зачитал обвинительный акт.

Читайте также По резонансному делу о похищении с дальнейшими отставками прокуроров в Караганде оглашен приговор

«Михайлов Андрей, Туякбаев Данияр, Маткаримов Ануарбек, Смагулов Айдос, Кадырбаев Мухамбет, Кожабеков Алим, Алмуратов Биржан, Рахимджанов Жандос, Ли Юрий, Канигаев Женис, Турсунгалиев Асхат являясь должностными лицами, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере сопряженным с использованием своего служебного положения, вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц из корыстных побуждений, противоправного и неправомерного обращения государственного имущества, бюджета, денежных средств совершили уголовное правонарушение против интересов государственной службы и государственного управления», — зачитал прокурор.

Согласно обвинительному акту, в декабре 2015 года командир 5-го батальона УССО города Алматы Михайлов и его заместитель Туякбаев задались преступным умыслом, посвятив в него заместителя командира батальона по кадровой работе Кожабекова и командиров взводов Маткаримова, Алмуратова, Рахимджанова и Ли, и предложив им найти инспекторов, которые готовы нести службу формально, без исполнения своих служебных обязанностей, то есть отсутствовать на своем рабочем месте. Тем самым Михайлов и Туякбаев хотели незаконно обогатиться за счет начисления и присвоения заработной платы «формальным» инспекторам.

На предложение начальства командиры взводов согласились. Далее, последние выступили с предложением к собиравшимся уходить или переводиться со службы своим непосредственным подчиненным — инспекторам батальона Смагулову, Кадырбаеву, Канигаеву, Турсунгалиеву. Те, в свою очередь, желая оставаться сотрудниками правоохранительных органов, пользоваться привилегиями сотрудника полиции, а также с целью сохранения стажа в работе и выслуги лет, на предложение согласились и передавали начисленную им зарплату начальству.

В последующем, Михайлов и его заместитель Туякбаев зная, что некоторые посты, охраняемые инспекторами батальона по дислокации являются одиночными, для реализации задуманного плана давали незаконные указания командирам взводов Алмуратову, Маткаримову, Рахимджанову и Ли ставить на дежурство инспекторов Канигаева, Кадырбаева, Смагулова и Турсунгалиева на одиночные посты.

«Далее, они ежемесячно составляли график дежурств 5-го батальона, куда с целью придания законности своих действий, достоверно зная, что посты, согласно дислокации охраняемых некоторых объектов, являются одиночными, вписывали двух инспекторов полиции, один из которых фактически не дежурил», — отметил гособвинитель.

Согласно обвинительному акту подсудимые похитили и присвоили государственные средства на общую сумму более 3,5 миллиона тенге. Также Михайлов, Туякбаев, Маткаримов обвиняются в получении взятки, а инспектора Смагулов и Кадырбаев — в даче взятки.

По версии следствия, Андрей Михайлов совершил преступление, предусмотренное статьей 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) частью 3 пунктом 1, м2 УК РК, и уголовное преступление, предусмотренное статьей 366 (Получение взятки) частью 3 пунктом 2 УК РК. В аналогичных преступлениях обвиняется его заместитель Данияр Туякбаев и командир одного из взводов Ануарбек Маткаримов.

Алим Кожабеков, Биржан Алмуратов, Жандос Рахимджанов, Юрий Ли, Женис Канигаев, Асхат Турсунгалиев обвиняются в присвоении и/или растрате вверенного чужого имущества.

Мухамбет Кадырбаев и Айдос Смагулов, помимо преступлений, предусмотренных статьей 189 УК РК, обвиняются даче взятки.

В ходе судебного разбирательства Михайлов, Туякбаев, Турсунгалиев, Рахимджанов, Кожабеков свою вину не признали. Маткаримов, Ли, Кадырбаев Алмуратов признали частично. Смагулов и Канигаев — полностью.

Всего по уголовному делу проходит около 50 свидетелей.