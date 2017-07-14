Три человека погибли в двух авариях на трассах Новосибирской области
Скончались двое мужчин и одна женщина, 12-летнюю девочку госпитализировали, рассказали в МВД.
Скончались двое мужчин и одна женщина, 12-летнюю девочку госпитализировали, рассказали в МВД.
Три человека погибли в двух авариях на трассах Новосибирской области, об этом сообщает
По данным ведомства, аварии произошли в Карасукском и Барабинском районах области.
Первая авария произошла в 16 часов в селе Троицкое. 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет. Водитель погиб.
«Он не был пристегнут, поэтому в момент аварии выпал из салона и был придавлен своей машиной», — рассказали в МВД.
Вторая авария произошла ночью на 108-м километре трассы «Новосибирск-Ташанта». По предварительным данным, 36-летний житель Томска ехал на автомобиле «Фольксваген Поло» из Новосибирска в Барнаул и врезался во встречную фуру «Скания».
Погибли водитель и 45-летняя пассажирка. 12-летняя девочка была госпитализирована.
По факту аварий проводят проверки, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.