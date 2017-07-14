На омича, запускавшего беспилотник над Чкаловском, завели дело

Омская транспортная прокуратура передала в Ространснадзор административное дело горожанина, запускавшего квадрокоптер над Чкаловским посёлком. Беспилотник увидела местная полиция и проинформировала о полётах транспортную прокуратуру.

Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению:

— Установлено, что 31 мая текущего года собственник беспилотного летательного аппарата «DJI Phantom 3 Standart» осуществлял несанкционированные полёты в Октябрьском округе Омска без предусмотренного законом разрешения на полёт и плана полёта, в целях аэросъёмки части земельного участка.

Согласование полёта не было простой формальностью. Над этой местностью кружат самолёты, готовясь к посадке в омском аэропорту. Неожиданно возникший перед воздушными судами квадрокоптер мог помешать их манёврам и в итоге спровоцировать несчастный случай.