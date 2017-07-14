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07:03 (мск), источник: Om1.ru

На омича, запускавшего беспилотник над Чкаловском, завели дело

Владелец квадрокоптера без разрешения делал аэросъёмку земельного участка в Омске.

Омская транспортная прокуратура передала в Ространснадзор административное дело горожанина, запускавшего квадрокоптер над Чкаловским посёлком. Беспилотник увидела местная полиция и проинформировала о полётах транспортную прокуратуру.

Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению:

 — Установлено, что 31 мая текущего года собственник беспилотного летательного аппарата «DJI Phantom 3 Standart» осуществлял несанкционированные полёты в Октябрьском округе Омска без предусмотренного законом разрешения на полёт и плана полёта, в целях аэросъёмки части земельного участка.

Согласование полёта не было простой формальностью. Над этой местностью кружат самолёты, готовясь к посадке в омском аэропорту. Неожиданно возникший перед воздушными судами квадрокоптер мог помешать их манёврам и в итоге спровоцировать несчастный случай.

По административной статье «Нарушение правил использования воздушного пространства» омичу грозит штраф, размер которого зависит от статуса нарушителя. Обычным гражданам придётся раскошелиться на сумму до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей, предприятиям — до 500 тысяч.

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