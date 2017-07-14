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07:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Приговор выслушал хабаровчанин, который похитил 14 золотых цепочек из магазина

В Хабаровске 34-летнего мужчину осудили за кражу.

В апреле этого года мужчина зашел в один из торговых центров города и увидел, что под стеллажом тумбы хранятся подложки с ювелирными изделиями. Незаметно для продавца он открыл двери стеллажа и забрал 14 золотых цепочек общей стоимостью около 120 тысяч рублей.

В суде мужчина признал свою вину. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз его приговорили к двум годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима. Также с фигуранта взыскали 77 565 рублей в счет невозмещенного ущерба, причиненного преступлением, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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Приговор выслушал хабаровчанин, который похитил 14 золотых цепочек из магазина
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