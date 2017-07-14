Куда делись деньги хабаровских дольщиков ООО «ТехноСити», разберется следствие
По факту хищения чужого имущества возбудили уголовное дело.
По факту хищения чужого имущества возбудили уголовное дело.
Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.
Уголовное дело по факту растраты денежных средств дольщиков ООО «ТехноСити» возбуждено в Хабаровске. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщили ИА AmurMedia в
По версии следствия, неустановленными должностными лицами из числа руководства ООО «ТехноСити» с 2013 года по настоящее время растрачены денежные средства дольщиков в особо крупном размере, предназначенные для строительства домов в сегменте переулок Хорышева — улица Таймырская.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.