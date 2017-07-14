Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Кофе продлевает жизнь
Порошенко заявил о желании провести саммит в Ялте
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
25Юбилей Харрисона Форда
07:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Куда делись деньги хабаровских дольщиков ООО «ТехноСити», разберется следствие

По факту хищения чужого имущества возбудили уголовное дело.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.

Уголовное дело по факту растраты денежных средств дольщиков ООО «ТехноСити» возбуждено в Хабаровске. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, неустановленными должностными лицами из числа руководства ООО «ТехноСити» с 2013 года по настоящее время растрачены денежные средства дольщиков в особо крупном размере, предназначенные для строительства домов в сегменте переулок Хорышева — улица Таймырская.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путешествуем с «Аэрофлотом»: как правильно читать электронный авиабилет и стыковать рейсы
В Белом доме назвали условия возврата дипсобственности России
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь