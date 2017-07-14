Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп приготовил для Путина неожиданное предложение
10 трагических и странных смертей во время секса
Как изменился Улюкаев с момента задержания
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
10Умер Илья Глазунов
08:05 (мск), источник: Om1.ru

На окраине Омска подростки приседали на проезжей части перед автомобилями

На шокирующее поведение юных жителей посёлка Светлый пожаловалась автомобилистка, чуть не устроившая от потрясения аварию.

Необычную жалобу разместила в ночь на 14 июля подписчица сообщества «ЧП Омск». Омичка рассказывает: когда она за рулём автомобиля ехала по окраине Ленинского округа, её напугали местные подростки.

Алевтина Курицына, подписчица сообщества «ЧП Омск»:

 — Сегодня около 22:00 проезжала через посёлок Светлый. На обочинах (возле детской площадки) с обеих сторон стояли подростки 15−17 лет. Внезапно несколько выбежали на проезжую часть и стали приседать. Так вот, детишки и их родители, в машине у меня был грудной малыш и шестилетний. Сказать, что я испугалась — ничего не сказать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобилистка добавляет: она в тот же вечер по телефону сообщила о юных хулиганах в полицию, а в ближайшие дни обратится к участковому уполномоченному.

У комментаторов эта история вызвала недоумение. Омичи предполагают, что странное поведение подростков — какой-то сетевой флешмоб или, в худшем случае, задание из суицидальной игры «Синий кит». Один из подписчиков пошутил: «Секта физкультурников».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь