На окраине Омска подростки приседали на проезжей части перед автомобилями

Необычную жалобу разместила в ночь на 14 июля подписчица сообщества «ЧП Омск». Омичка рассказывает: когда она за рулём автомобиля ехала по окраине Ленинского округа, её напугали местные подростки.

Алевтина Курицына, подписчица сообщества «ЧП Омск»:

— Сегодня около 22:00 проезжала через посёлок Светлый. На обочинах (возле детской площадки) с обеих сторон стояли подростки 15−17 лет. Внезапно несколько выбежали на проезжую часть и стали приседать. Так вот, детишки и их родители, в машине у меня был грудной малыш и шестилетний. Сказать, что я испугалась — ничего не сказать.

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Автомобилистка добавляет: она в тот же вечер по телефону сообщила о юных хулиганах в полицию, а в ближайшие дни обратится к участковому уполномоченному.