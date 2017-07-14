На окраине Омска подростки приседали на проезжей части перед автомобилями
На шокирующее поведение юных жителей посёлка Светлый пожаловалась автомобилистка, чуть не устроившая от потрясения аварию.
На шокирующее поведение юных жителей посёлка Светлый пожаловалась автомобилистка, чуть не устроившая от потрясения аварию.
Необычную жалобу разместила в ночь на 14 июля подписчица сообщества «ЧП Омск». Омичка рассказывает: когда она за рулём автомобиля ехала по окраине Ленинского округа, её напугали местные подростки.
Алевтина Курицына, подписчица сообщества «ЧП Омск»:
— Сегодня около 22:00 проезжала через посёлок Светлый. На обочинах (возле детской площадки) с обеих сторон стояли подростки 15−17 лет. Внезапно несколько выбежали на проезжую часть и стали приседать. Так вот, детишки и их родители, в машине у меня был грудной малыш и шестилетний. Сказать, что я испугалась — ничего не сказать.
Автомобилистка добавляет: она в тот же вечер по телефону сообщила о юных хулиганах в полицию, а в ближайшие дни обратится к участковому уполномоченному.
У комментаторов эта история вызвала недоумение. Омичи предполагают, что странное поведение подростков —