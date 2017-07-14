На ул. 9 мая в Красноярске Toyota упала на крышу после ДТП

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Kn6f1YKv1zk?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

В Красноярске после ДТП опрокинулся автомобиль Toyota. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла вечером 13 июля на ул. 9 мая в районе дома № 59. По данным ГИБДД, 33-летний водитель двигался на автомобиле SsangYong по дороге в сторону пр. Комсомольский. При повороте направо он не уступил дорогу иномарке Toyota Corolla и врезался в нее. Примечательно, что Toyota двигалась в попутном направлении справа. В результате японская иномарка опрокинулась на крышу.

Водителю на месте сотрудниками скорой помощи была оказана разовая помощь. Выяснилось, что оба водителя трезвы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.