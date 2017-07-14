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08:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. 9 мая в Красноярске Toyota упала на крышу после ДТП

Авария произошла вечером 13 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Красноярске после ДТП опрокинулся автомобиль Toyota. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла вечером 13 июля на ул. 9 мая в районе дома № 59. По данным ГИБДД, 33-летний водитель двигался на автомобиле SsangYong по дороге в сторону пр. Комсомольский. При повороте направо он не уступил дорогу иномарке Toyota Corolla и врезался в нее. Примечательно, что Toyota двигалась в попутном направлении справа. В результате японская иномарка опрокинулась на крышу.

Водителю на месте сотрудниками скорой помощи была оказана разовая помощь. Выяснилось, что оба водителя трезвы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

В полиции добавили, что в автомобиле SsangYong были затонированы передние стекла. За это водитель был оштрафован.

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