На ул. 9 мая в Красноярске Toyota упала на крышу после ДТП
Авария произошла вечером 13 июля.
Авария произошла вечером 13 июля.
В Красноярске после ДТП опрокинулся автомобиль Toyota. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».
Авария произошла вечером 13 июля на ул. 9 мая в районе дома № 59. По данным ГИБДД, 33-летний водитель двигался на автомобиле SsangYong по дороге в сторону пр. Комсомольский. При повороте направо он не уступил дорогу иномарке Toyota Corolla и врезался в нее. Примечательно, что Toyota двигалась в попутном направлении справа. В результате японская иномарка опрокинулась на крышу.
Водителю на месте сотрудниками скорой помощи была оказана разовая помощь. Выяснилось, что оба водителя трезвы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
В полиции добавили, что в автомобиле SsangYong были затонированы передние стекла. За это водитель был оштрафован.