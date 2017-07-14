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08:06 (мск), источник: Восток Медиа

Спасатели эвакуировали людей из общежития во Владивостоке

Операцию затрудняло распространение огня и дыма, комнаты оказались отрезанными.

Сегодня утром пожарные Владивостока получили тревожный сигнал с улицы Снеговой, где загорелось общежитие. Звонок о происшествии поступил в 8:36 местного времени, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Огнеборцы прибыли на Снеговую в 8:46 и приступили к тушению. Горели постельные принадлежности, бытовая техника и мебель. Кроме того, некоторые комнаты с людьми оказались отрезаны от выхода огнём и дымом, поэтому в операции по их спасению участвовали сотрудники газодымозащитной службы. Таким образом из здания вывели троих жильцов и ещё 27 из других комнат.

В 9 часов пожар локализовали, а в 9:27 — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, при этом обошлось без пострадавших. В тушении участвовали 20 сотрудников МЧС.

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