Хабаровчанин упал с крыши, пытаясь сделать селфи

В Хабаровске с крыши двенадцатиэтажного дома на улице Льва Толстого упал юноша, который пытался сделать селфи. Во время падения горожанин налетел на дерево и сломал ветку, после чего рухнул на лавочку у подъезда, сообщает портал «Губерния».

К дому вызвали скорую помощь. Медики успели перенести молодого человека в реанимобиль, однако вскоре пострадавший скончался.

Хабаровчанину было 20 лет, он учился в техникуме и жил в Южном микрорайоне. В дом на Льва Толстого юноша пришел к приятелям. Компания из четырех человек купила пиво и поднялась на верхний этаж подъезда. По словам подруги молодого человека, он нашел способ открыть металлическую дверь на крышу, и компания отправилась любоваться закатом.