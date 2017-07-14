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08:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин упал с крыши, пытаясь сделать селфи

Молодой человек скончался на месте.

В Хабаровске с крыши двенадцатиэтажного дома на улице Льва Толстого упал юноша, который пытался сделать селфи. Во время падения горожанин налетел на дерево и сломал ветку, после чего рухнул на лавочку у подъезда, сообщает портал «Губерния».

К дому вызвали скорую помощь. Медики успели перенести молодого человека в реанимобиль, однако вскоре пострадавший скончался.

Хабаровчанину было 20 лет, он учился в техникуме и жил в Южном микрорайоне. В дом на Льва Толстого юноша пришел к приятелям. Компания из четырех человек купила пиво и поднялась на верхний этаж подъезда. По словам подруги молодого человека, он нашел способ открыть металлическую дверь на крышу, и компания отправилась любоваться закатом.

Вскоре студенту пришла в голову мысль сфотографироваться на краю пропасти — он забрался на бортик и начал ходить по краю. Друзья уговаривали экстремала слезть, но тот их не слушал. Равновесие юноша потерял, пытаясь сделать наиболее эффектный снимок.

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