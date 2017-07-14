В Магнитогорске автоледи сбила пешехода на «зебре»

Фото ДТП выложили в социальную сеть очевидцы. По их словам, автоледи на «Митсубиси» поздно увидела пешехода, который начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и резко нажала на тормоз. Избежать столкновение с человеком ей не удалось. Пешеходу понадобилась помощь медиков. Ехавший за женщиной водитель на «Форде» не выдержал дистанцию и врезался в машину автоледи.





«А почему пешеход не убедился в безопасности движения по пешеходному и при переходе через дорогу не смотрел по сторонам», — пишет один из пользователей Сети.



«Женщина на Мицубиси может пойти в отказ, как это часто бывает, и сказать, что она затормозила, чтоб пропустить пешехода, а машина сзади влетела в нее и она по инерции сбила пешехода. И будет водитель второй машины искать свидетелей, бегать по судам и доказывать, что пешеход до него был сбит», — рассуждает еще один пользователь социальной Сети.



В любом случае, точку в этом деле поставят автоинспекторы. Расследование инцидента продолжается.