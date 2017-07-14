В Омской области попал в ДТП пьяный студент, катавшийся с подружкой-девятиклассницей
Сам 18-летний водитель отделался легкими травмами, а школьница с переломом позвоночника доставлена в больницу.
Сам 18-летний водитель отделался легкими травмами, а школьница с переломом позвоночника доставлена в больницу.
Авария произошла вчера, 13 июля в городе Исилькуле. Около половины девятого вечера 18-летний студент местного колледжа, будучи пьяным, решил прокатить свою подружку на автомобиле ВАЗ-21102.
Девочка, являющаяся учащейся 9-го класса, сидела на переднем сиденье. Но на втором километре автодороги
Сам студент отделался легкими травмами, а вот девушка с переломом позвоночника, тупой травмой живота и сотрясением головного мозга была доставлена в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.