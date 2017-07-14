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08:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области попал в ДТП пьяный студент, катавшийся с подружкой-девятиклассницей

Сам 18-летний водитель отделался легкими травмами, а школьница с переломом позвоночника доставлена в больницу.

Авария произошла вчера, 13 июля в городе Исилькуле. Около половины девятого вечера 18-летний студент местного колледжа, будучи пьяным, решил прокатить свою подружку на автомобиле ВАЗ-21102.

Девочка, являющаяся учащейся 9-го класса, сидела на переднем сиденье. Но на втором километре автодороги Боевой-Боровое юный водитель не справился с управлением, в итоге «десятка» опрокинулась в кювет.

Сам студент отделался легкими травмами, а вот девушка с переломом позвоночника, тупой травмой живота и сотрясением головного мозга была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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