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10:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Гуково

Сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали полицейские в Гуково.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, 13 июля в полицию поступила информация о ДТП, в результате которого получил травмы пешеход, переходивший дорогу в непредназначенном для этого месте.

Водитель автомобиля, который сбил пострадавшего, с места происшествия скрылся, не вызвав «скорую помощь».

В результате проведенных в связи с инцидентом мероприятий правоохранители установили, что предполагаемый виновник ДТП — 49-летний местный житель.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении водителя составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

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