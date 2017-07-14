Сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Гуково
Сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали полицейские в Гуково.
Сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали полицейские в Гуково.
Как сообщает
Водитель автомобиля, который сбил пострадавшего, с места происшествия скрылся, не вызвав «скорую помощь».
В результате проведенных в связи с инцидентом мероприятий правоохранители установили, что предполагаемый виновник ДТП — 49-летний местный житель.
За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении водителя составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).