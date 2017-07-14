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08:33 (мск), источник: Volga News

В Тольятти при падении с пятого этажа жилого дома пострадал молодой мужчина

Для пострадавшего была вызвана «скорая».

В четверг, 13 июля, по предварительным данным, в двенадцатом часу дня из окна пятого этажа дома по ул. 70-летия Октября в Автозаводском районе упал и получил травмы мужчина в возрасте около 23 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана «скорая». Прибывшие врачи городской службы «03» оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

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