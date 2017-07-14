Обвиняемый в убийстве Вани Котова покончил с собой

Вечером 13 июля 2017 года в СИЗО Златоуста покончил с собой 29-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 10-летнего Вани Котова. По факту проводится проверка, сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик.

14 июня школьник уехал на велосипеде в школьную библиотеку и пропал. Его тело нашли 8 июля. Вскоре был задержан обвиняемый. По версии следствия, мужчина заманил мальчика к себе домой, 4 раза ударил его по голове обухом топора, а тело закопал в малолюдном месте. Ему грозило пожизненное заключение.