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08:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Обвиняемый в убийстве Вани Котова покончил с собой

В СИЗО Златоуста.

Вечером 13 июля 2017 года в СИЗО Златоуста покончил с собой 29-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 10-летнего Вани Котова. По факту проводится проверка, сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик.

14 июня школьник уехал на велосипеде в школьную библиотеку и пропал. Его тело нашли 8 июля. Вскоре был задержан обвиняемый. По версии следствия, мужчина заманил мальчика к себе домой, 4 раза ударил его по голове обухом топора, а тело закопал в малолюдном месте. Ему грозило пожизненное заключение.

Следует добавить, что 12 июля в том же златоустовском СИЗО свел счеты с жизнью еще один мужчина. Его обвиняли в покушении на изнасилование несовершеннолетней дочери.

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