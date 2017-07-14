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08:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В лесах Гомельщины объявлена чрезвычайная ситуация из-за жука-короеда

Гроза европейских лесов — жук-короед пошел в атаку и у нас. Чрезвычайная ситуация объявлена в лесах Гомельщины. Усыхание сосны обнаружено практически на полутора тысячах гектаров в Лельчицком районе. Единственный способ остановить вредителя — санитарная рубка пораженных деревьев.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

О том, что короед набирает силу год от года, говорят факты. Еще несколько лет назад точечные поселения этого жука отмечались только в Брестской области. Теперь такие пятна есть и в других регионах страны. Нынешний год специалисты и вовсе называют аномальным по возросшей активности паразита. Однако до сих пор по вкусу опасному вредителю были только ельники. Теперь же в ход пошла и сосна. Именно эти деревья оказались пораженными в Лельчицком и Милошевичском лесничествах Гомельщины. Суть местной природной ЧС объясняет Дмитрий Ятченко, начальник отдела областного государственного производственного лесохозяйственного объединения:

— Ситуация действительно развивалась стремительно. К сожалению, такова особенность этого насекомого. Малейшее ослабление насаждений провоцирует его быстрое распространение на больших участках, как в случае с лесами Лельчицкого района.

Последние три года южные районы области испытывают серьезный дефицит осадков. Как следствие — понижение грунтовых вод, а это сказывается на иммунитете деревьев. Первыми от короеда страдали ели, у которых поверхностная корневая система. Теперь сосны, у которых стержневой корень, однако от недостатка влаги их это уже не спасает. Для того чтобы остановить распространение вредителя, на пораженных участках начаты санитарные рубки. Это самый эффективный способ борьбы с ним. Работают не только бригады лесников Гомельщины. Нам также помогают коллеги из Гродненской, Витебской и Могилевской областей. Задействовано свыше 200 человек и около 60 единиц техники. К 1 августа планируем провести работы.

Кстати.

В июле Министерство лесного хозяйства в связи с короедным усыханием сосновых насаждений утвердило алгоритм проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территориях лесничеств, пораженных вредителем.

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