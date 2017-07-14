Задержанный мигрант пытался сбежать от полиции у зала суда
Троих мигрантов доставили в суд для принятия решении о выдворении, один из мужчин решился на отчаянный побег, который закончился провалом, рассказали в ФССП.
Троих мигрантов доставили в суд для принятия решении о выдворении, один из мужчин решился на отчаянный побег, который закончился провалом, рассказали в ФССП.
Задержанный мигрант пытался сбежать от полиции у зала суда, об этом сообщает
12 июля к Центральному районному суду приехал автомобиль с тремя мигрантами, которых должны были выдворить из страны. При выходе из автомобиля полиции 33-летний гражданин Узбекистана решился на побег. Судебные приставы и полицейский начали преследовать беглеца.
«Преодолев несколько дворов, за магазином “Ярче”, спортсмен поневоле был задержан и доставлен в суд. Гражданин Узбекистана позднее пояснил, что “надеялся спрятаться под
После суда всех мигрантов отправили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению. Все они ожидают вылета рейса в Ташкент.