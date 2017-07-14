Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп приготовил для Путина неожиданное предложение
10 трагических и странных смертей во время секса
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
10Умер Илья Глазунов
08:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Задержанный мигрант пытался сбежать от полиции у зала суда

Троих мигрантов доставили в суд для принятия решении о выдворении, один из мужчин решился на отчаянный побег, который закончился провалом, рассказали в ФССП.

Источник: Вести - Новосибирск

Задержанный мигрант пытался сбежать от полиции у зала суда, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

12 июля к Центральному районному суду приехал автомобиль с тремя мигрантами, которых должны были выдворить из страны. При выходе из автомобиля полиции 33-летний гражданин Узбекистана решился на побег. Судебные приставы и полицейский начали преследовать беглеца.

«Преодолев несколько дворов, за магазином “Ярче”, спортсмен поневоле был задержан и доставлен в суд. Гражданин Узбекистана позднее пояснил, что “надеялся спрятаться под каким-нибудь кустом”, лишь бы не возвращаться домой, где, по его мнению, мужчину ждёт тюремное заключение», — рассказали приставы.

После суда всех мигрантов отправили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению. Все они ожидают вылета рейса в Ташкент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
В регионах России стали строить меньше торговых центров
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь