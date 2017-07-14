Источник: Вести - Новосибирск

Задержанный мигрант пытался сбежать от полиции у зала суда, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

12 июля к Центральному районному суду приехал автомобиль с тремя мигрантами, которых должны были выдворить из страны. При выходе из автомобиля полиции 33-летний гражданин Узбекистана решился на побег. Судебные приставы и полицейский начали преследовать беглеца.

«Преодолев несколько дворов, за магазином “Ярче”, спортсмен поневоле был задержан и доставлен в суд. Гражданин Узбекистана позднее пояснил, что “надеялся спрятаться под каким-нибудь кустом”, лишь бы не возвращаться домой, где, по его мнению, мужчину ждёт тюремное заключение», — рассказали приставы.