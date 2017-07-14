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08:59 (мск), источник: Интерфакс

Подозреваемый в убийстве челябинского школьника найден мертвым в СИЗО

Челябинск. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Подозреваемый в убийстве десятилетнего жителя г. Касли (Челябинская область) Ивана Котова был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель следственного управления СКР по региону Александр Скорик в пятницу.

«29-летний подозреваемый был найден вечером в четверг мертвым. Следственные органы проводят проверку по данному факту», — уточнил А. Скорик.

В частности, проверяется версия самоубийства, добавил он.

Как сообщалось, в середине июня ребенок ушел из дома и не вернулся, о чем в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, мальчик уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками.

В ходе следственных действий правоохранительным органам удалось найти подозреваемого — Андрея Шамыгина. 10 июля Каслинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.

По данным следствия, он совершил убийство во дворе своего дома, несколько раз ударив мальчика по голове обухом топора. После этого закопал тело ребенка в огороде.

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