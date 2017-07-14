Подозреваемый в убийстве челябинского школьника найден мертвым в СИЗО

«29-летний подозреваемый был найден вечером в четверг мертвым. Следственные органы проводят проверку по данному факту», — уточнил А. Скорик.

В частности, проверяется версия самоубийства, добавил он.

Как сообщалось, в середине июня ребенок ушел из дома и не вернулся, о чем в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, мальчик уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками.

В ходе следственных действий правоохранительным органам удалось найти подозреваемого — Андрея Шамыгина. 10 июля Каслинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.