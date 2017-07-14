Подозреваемый в убийстве челябинского школьника найден мертвым в СИЗО
Челябинск. 14 июля.
Челябинск. 14 июля.
«29-летний подозреваемый был найден вечером в четверг мертвым. Следственные органы проводят проверку по данному факту», — уточнил А. Скорик.
В частности, проверяется версия самоубийства, добавил он.
Как сообщалось, в середине июня ребенок ушел из дома и не вернулся, о чем в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, мальчик уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками.
В ходе следственных действий правоохранительным органам удалось найти подозреваемого — Андрея Шамыгина. 10 июля Каслинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.
По данным следствия, он совершил убийство во дворе своего дома, несколько раз ударив мальчика по голове обухом топора. После этого закопал тело ребенка в огороде.