В Украине обесточены 88 населенных пунктов в 7 областях
Для устранения последствий непогоды привлечены ремонтные бригады местных подразделений облэнерго.
Для устранения последствий непогоды привлечены ремонтные бригады местных подразделений облэнерго.
Без света остались жители 23 городов и сел в Одесской области, 19 — в населенных пунктах Полтавской, 15 — Львовской, 11 — Черкасской, по 7 населенных пунктов — в Кировоградской и Хмельницкой, а так же 6 — в Киевской области.
В данный момент для устранения последствий непогоды привлечены ремонтные бригады местных подразделений облэнерго.
Напомним, 12 июля около 17 часов на поле рядом с селом Кузьмина Гребля Христиновского района Черкасской области во время грозы молния попала в группу из трех человек.