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08:48 (мск), источник: 112.ua

В Украине обесточены 88 населенных пунктов в 7 областях

Для устранения последствий непогоды привлечены ремонтные бригады местных подразделений облэнерго.

Источник: 112.ua

Из-за существенного осложнения погодных условий минувшими днем и ночью были обесточены 88 населенных пунктов в 7 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Без света остались жители 23 городов и сел в Одесской области, 19 — в населенных пунктах Полтавской, 15 — Львовской, 11 — Черкасской, по 7 населенных пунктов — в Кировоградской и Хмельницкой, а так же 6 — в Киевской области.

В данный момент для устранения последствий непогоды привлечены ремонтные бригады местных подразделений облэнерго.

Напомним, 12 июля около 17 часов на поле рядом с селом Кузьмина Гребля Христиновского района Черкасской области во время грозы молния попала в группу из трех человек.

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