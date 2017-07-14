В Украине обесточены 88 населенных пунктов в 7 областях

Источник: 112.ua

Из-за существенного осложнения погодных условий минувшими днем и ночью были обесточены 88 населенных пунктов в 7 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Без света остались жители 23 городов и сел в Одесской области, 19 — в населенных пунктах Полтавской, 15 — Львовской, 11 — Черкасской, по 7 населенных пунктов — в Кировоградской и Хмельницкой, а так же 6 — в Киевской области.

В данный момент для устранения последствий непогоды привлечены ремонтные бригады местных подразделений облэнерго.