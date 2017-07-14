Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп приготовил для Путина неожиданное предложение
10 трагических и странных смертей во время секса
СМИ узнали размер годового дохода Соломатиной и Матвиенко
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
В Москве скупают мини-квартиры
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
10Умер Илья Глазунов
08:53 (мск), источник: ИА REGNUM

Выводы по аварии в шахте на Урале озвучат в августе

В комиссию вошли представители надзорных органов, профсоюзов и предприятия.

Источник: РИА "Новости"

В Североуральске Свердловской области к работе приступила специальная комиссия, которой предстоит установить причины обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель Североуральского бокситового рудника Роман Лукичёв.

В комиссию вошли представители надзорных органов, профсоюзов и предприятия. Она будет работать примерно месяц.

Напомним, локальное обрушение породы произошло в 20:45 по местному времени (18:45 мск). Сотрудник предприятия получил смертельные травмы.

«Мы выражаем искренние соболезнования семье нашего работника», — отметил Роман Лукичёв.

Добавим, также доследственную проверку начал СКР. Кроме того, о начале проверочных мероприятий заявила прокуратура.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
В регионах России стали строить меньше торговых центров
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь