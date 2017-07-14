Житель Садового выкинул в окно двух котят

Случай жестокого обращения с животными произошел вечером 11 июля. На помощь пострадавшим котятам пришла женщина, которой практически на голову упал пакет с ними. Внутри оказались два маленьких котенка в возрасте около двух месяцев. Один погиб, второму помощь оказали ветеринарные врачи. К счастью, он обошлось даже без переломов, животное получило только сильный ушиб. Теперь его здоровью ничего не угрожает. Выжившего котёнка женщина оставила себе.



Добавим, что это не первый случай, когда в Перми хозяева выбрасывают из окон своих питомцев. В декабре 2016 года житель дома по адресу Веденеева, 86 выкинул щенка-подростка овчарки из окна своей квартиры на четвертом этаже, собака погибла. Юная живодерка в Перми выбросила с третьего этажа таксу весной прошлого года. Примерно в то же время с балкона пятого этажа свою собаку-дворнягу выкинули алкоголики на улице Ушакова.