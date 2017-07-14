Семья из РФ, пропавшая в Турции, задержана при попытке попасть в Сирию
Семья, пропавшая в Турции, задержана на границе при попытке нелегально попасть в Сирию, сообщает RT.
Семья, пропавшая в Турции, задержана на границе при попытке нелегально попасть в Сирию, сообщает RT.
Жительница Саратовской области Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем была задержана правоохранительными органами Турции и отправлена в миграционную тюрьму в городе Антакья.
В настоящий момент российское посольство проверяет информацию о задержании.
«Мы обратились к компетентным органам с просьбой подтвердить местонахождение граждан РФ, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну», — цитирует ТАСС исполняющего обязанности
Российская семья перестала выходить на связь из Турции месяц назад, бывший муж Светланы, которая обманом увезла с собой их общую дочь Лизу, организовал поиски.
Через некоторое время ему удалось выяснить, что женщину задержали при попытке пересечь
При этом родственники женщины рассказали, что Светлана давно начала вести себя странно и сильно изменилась. Девушка приняла ислам и увлеклась радикальными течениями религии.
Это не первый случай, когда россиянка пытается нелегально попасть в Сирию. В 2015 году студентка МГУ Варвара Караулова пыталась присоединиться к сирийским террористическим группировкам, но была задержана и депортирована в Россию.