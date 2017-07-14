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09:53 (мск), источник: Известия

Семья из РФ, пропавшая в Турции, задержана при попытке попасть в Сирию

Семья, пропавшая в Турции, задержана на границе при попытке нелегально попасть в Сирию, сообщает RT.

Источник: AP 2017

Жительница Саратовской области Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем была задержана правоохранительными органами Турции и отправлена в миграционную тюрьму в городе Антакья.

Семью обвиняют в намерении присоединиться к радикальным группировкам, действующим в Сирии.

В настоящий момент российское посольство проверяет информацию о задержании.

«Мы обратились к компетентным органам с просьбой подтвердить местонахождение граждан РФ, а также депортировать их в Россию, а не в третью страну», — цитирует ТАСС исполняющего обязанности пресс-секретаря дипмиссии Александра Лешукова.

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Российская семья перестала выходить на связь из Турции месяц назад, бывший муж Светланы, которая обманом увезла с собой их общую дочь Лизу, организовал поиски.

Через некоторое время ему удалось выяснить, что женщину задержали при попытке пересечь турецко-сирийскую границу по поддельным документам, после чего сотрудники полиции отправили семью в миграционную тюрьму в городе Антакья.

При этом родственники женщины рассказали, что Светлана давно начала вести себя странно и сильно изменилась. Девушка приняла ислам и увлеклась радикальными течениями религии.

Это не первый случай, когда россиянка пытается нелегально попасть в Сирию. В 2015 году студентка МГУ Варвара Караулова пыталась присоединиться к сирийским террористическим группировкам, но была задержана и депортирована в Россию.

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