Приговор по делу о жестоком убийстве молодой пары на ул. Алибегова в Минске обжаловали все стороны

Источник: AP 2017

Апелляционные жалобы в Верховный суд направили обвиняемые, их защитники и потерпевшие. Прокуратура подала апелляционный протест на мягкость приговора Минского городского суда.

В апелляционном протесте государственный обвинитель полагает, что приговор подлежит отмене, а дело — направлению на новое судебное разбирательство. По его мнению, суд первой инстанции в должной мере не учел общественную опасность и корыстные мотивы деяний, особо жестокий способ убийства путем нанесения каждому множества ударов ножом в жизненно важные органы. Совокупность этих обстоятельств, данные о личностях обвиняемых, совершение ими преступлений при отягчающих обстоятельствах — в состоянии опьянения — указывают на стойкие антиобщественные установки обвиняемых, склонность к агрессии и исключительную опасность для общества. Прокурор просит заменить мужчинам пожизненное заключение на смертную казнь — расстрел. Адвокат одного из обвиняемых считает, что приговор в отношении его подзащитного необходимо оставить без изменения, то есть пожизненное заключение.

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Что касается девушки, ей основное наказание предлагается увеличить до 15 лет лишения свободы. Мингорсудом ей назначено 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Верховный суд удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых и освободил его от дальнейшего присутствия в зале суда.

Как сообщалось, убийство молодой пары на ул. Алибегова произошло в декабре 2015 года. 27-летняя минчанка не смирилась с тем, что мужчина, с которым она ранее проживала, поддерживает близкие отношения с другой. Женщина наняла человека для похищения соперницы. Однако у согласившегося помочь мужчины это не получилось. Тогда она обратилась за помощью к своему 44-летнему соседу и его 23-летнему товарищу. Заплатив им, она попросила избить девушку. Убийство молодой пары на ул. Алибегова в Минске организовала 27-летняя девушка Следствие установило, что минчанка не смирилась с тем, что мужчина, с которым она ранее совместно проживала, поддерживает близкие отношения с другой девушкой.