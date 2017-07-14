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13:25 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде ищут водителя, сбившего на пешеходном переходе пожилую женщину

В Калининграде ищут водителя, сбившего на пешеходном переходе пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 8 июля около 12.00 на пересечении улиц Фрунзе и Грига. 87-летняя бабушка шла по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Водитель не стал останавливаться и уехал в неизвестном направлении.

Ни марку, ни водителя пострадавшая не запомнила. От шока она даже не сразу сказала приехавшим медикам, что с ней произошло. С различными травмами ее госпитализировали.

Если вам что-либо известно о водителе данного автомобиля, или вы обладаете другой значимой информацией о данном ДТП, просьба позвонить в Госавтоинспекцию города Калининграда по телефонам: 8 (4012)552−526 (группа розыска), 552−512 (дежурная часть).

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