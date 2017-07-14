В Калининграде ищут водителя, сбившего на пешеходном переходе пожилую женщину

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 8 июля около 12.00 на пересечении улиц Фрунзе и Грига. 87-летняя бабушка шла по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Водитель не стал останавливаться и уехал в неизвестном направлении.

Ни марку, ни водителя пострадавшая не запомнила. От шока она даже не сразу сказала приехавшим медикам, что с ней произошло. С различными травмами ее госпитализировали.