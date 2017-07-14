Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
10 трагических и странных смертей во время секса
Бывший муж пытавшейся проникнуть в Сирию рассказал подробности
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
В Москве скупают мини-квартиры
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12«Мать Ганга»
11:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Поиски Нади П. в ЕАО вновь оказались безрезультатны

Поисковые работы продолжатся 15 июля.

14 июля волонтеры вновь возобновили поиски трехлетней Нади П., сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, ребенок пропал 13 июня в поселке Соцгородов ЕАО и на сегодняшний день ее местоположение неизвестно.

Поисковые работы, после двухнедельного перерыва, волонтеры возобновили по инициативе следственного комитета ЕАО. Однако результатов они пока не принесли. Поиски Нади П. продолжатся в субботу, 15 июля. Желающие могут присоединиться к волонтерам. Работы снова будут проходить в лесной и болотистой местности.

Связаться с координаторами поисков можно по следующим телефонам: +7 914 195 55 99 — Евгений; +7 909 857 63 00 — Сергей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
СМИ: Siemens задумалась о выходе из совместных предприятий с РФ
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
В Петербурге резко упали продажи в новостройках
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь