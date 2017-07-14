Поиски Нади П. в ЕАО вновь оказались безрезультатны
Поисковые работы продолжатся 15 июля.
Поисковые работы продолжатся 15 июля.
14 июля волонтеры вновь возобновили поиски трехлетней Нади П., сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, ребенок пропал 13 июня в поселке Соцгородов ЕАО и на сегодняшний день ее местоположение неизвестно.
Поисковые работы, после двухнедельного перерыва, волонтеры возобновили по инициативе следственного комитета ЕАО. Однако результатов они пока не принесли. Поиски Нади П. продолжатся в субботу, 15 июля. Желающие могут присоединиться к волонтерам. Работы снова будут проходить в лесной и болотистой местности.
Связаться с координаторами поисков можно по следующим телефонам: +7 914 195 55 99 — Евгений; +7 909 857 63 00 — Сергей.