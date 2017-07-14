Поиски Нади П. в ЕАО вновь оказались безрезультатны

14 июля волонтеры вновь возобновили поиски трехлетней Нади П., сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, ребенок пропал 13 июня в поселке Соцгородов ЕАО и на сегодняшний день ее местоположение неизвестно.

Поисковые работы, после двухнедельного перерыва, волонтеры возобновили по инициативе следственного комитета ЕАО. Однако результатов они пока не принесли. Поиски Нади П. продолжатся в субботу, 15 июля. Желающие могут присоединиться к волонтерам. Работы снова будут проходить в лесной и болотистой местности.