9-летний мальчик попал в реанимацию после ДТП
Авария произошла в Железногорске.
Авария произошла в Железногорске.
В Железногорске на улице Андреева, 31 произошло ДТП с участием ребенка. 9-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, когда его сбил мужчина, управлявший автомобилем УАЗ «Патриот». По информации ГИБДД, ребенка увезли в реанимацию.
Ближайший пешеходный переход находится в 200 метрах от места аварии.
Отметим, что 55-летий водитель был трезв.
В ГИБДД добавили, что будет проводиться проверка, которая установит степень вины участников ДТП.