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11:41 (мск), источник: Newslab.ru

9-летний мальчик попал в реанимацию после ДТП

Авария произошла в Железногорске.

Источник: РИА "Новости"

В Железногорске на улице Андреева, 31 произошло ДТП с участием ребенка. 9-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, когда его сбил мужчина, управлявший автомобилем УАЗ «Патриот». По информации ГИБДД, ребенка увезли в реанимацию.

Ближайший пешеходный переход находится в 200 метрах от места аварии.

Отметим, что 55-летий водитель был трезв.

В ГИБДД добавили, что будет проводиться проверка, которая установит степень вины участников ДТП.

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