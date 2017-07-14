В Татарстане водителя «КамАЗа» убило током в кабине
В Черемшанском районе Татарстана водителя «КамАЗа» убило током. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
В Черемшанском районе Татарстана водителя «КамАЗа» убило током. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Трагедия произошла вечером 13 июля в селе Казанка.
— При выгрузке грунта «КамАЗ» задел кузовом высоковольтные провода. В результате 58-летнего водителя грузовика убило током, — сообщили в МЧС.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции Черемшанского