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16:58 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане водителя «КамАЗа» убило током в кабине

В Черемшанском районе Татарстана водителя «КамАЗа» убило током. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла вечером 13 июля в селе Казанка.

 — При выгрузке грунта «КамАЗ» задел кузовом высоковольтные провода. В результате 58-летнего водителя грузовика убило током, — сообщили в МЧС.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции Черемшанского пожарно-спасательного гарнизона.

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