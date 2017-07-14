Власти Франции арестовали виллу и отели экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова
У бывшего чиновника, против которого в РФ заведено уголовное дело о мошенничестве, арестовали недвижимость на 120 млн евро.
У бывшего чиновника, против которого в РФ заведено уголовное дело о мошенничестве, арестовали недвижимость на 120 млн евро.
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU — Французские власти наложили арест на имущество бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его жены Жанны Буллах стоимостью 120 млн евро, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Во исполнение поручений по расследуемому в РФ уголовному делу в отношении Кузнецова и его соучастницы Буллах, направленных в 2016 году генпрокуратурой РФ, наложен арест на принадлежащее им имущество — квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле.
Соответствующее сообщение российские прокуроры получили от государственной финансовой прокуратуры Франции.
Ранее на указанные отели накладывался арест, однако он был отменен в связи с обжалованием по формальным основаниям, напомнили в прокуратуре.
По словам Куренного, «в результате взаимодействия с французской стороной подготовлен новый запрос о правовой помощи, учитывающий особенности законодательства Франции, на основании которого эти объекты недвижимости арестованы повторно».
Кроме того, во Франции около четырех лет рассматривается запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Кузнецова, задержанного на территории этой страны.
«Судебные инстанции Франции по результатам слушаний, проведенных с участием представителей Генпрокуратуры России, рекомендовали удовлетворить этот запрос, однако окончательное решение французскими властями до настоящего времени не принято. В связи с длительностью экстрадиционного процесса в апреле 2017 мера пресечения Кузнецову изменена, и он помещен под домашний арест», — сказал Куренной.
Дело
Как сообщалось, Главное следственное управление СКР в июне 2010 года вынесло постановление о привлечении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов Кузнецова в качестве обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации преступно добытого имущества на сумму в 11 млрд. рублей. Решением суда он был заочно арестован. Позднее
В 2013 году французские правоохранительные органы задержали Кузнецова близ
Госфинпрокуратура Франции по материалам, полученным из России, возбудила на Кузнецова и его бывшую жену, гражданку США Жанну Буллок уголовное дело о легализации ими во Франции доходов, полученных от совершения преступлений в РФ.
В рамках его расследования во Франции были установлены и арестованы сразу несколько объектов недвижимости, приобретенных Кузнецовым и Буллок как на имя последней, так и на различные юридические лица, владельцами которых выступают
Позднее суд в Лионе выпустил Кузнецова
Кузнецов был переведен из тюрьмы Лиона в Париж, где у него имеется квартира, и находится там под наблюдением полиции, в том числе, с помощью электронного браслета. Кроме того, бывший министр обязан еженедельно отмечаться в полицейском участке, а также сдать свой паспорт.