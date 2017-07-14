Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
10 трагических и странных смертей во время секса
Бывший муж пытавшейся проникнуть в Сирию рассказал о детях
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:41 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский лицеист попал под следствие за экстремистские картинки

В марте прошлого года мальчик разместил на своей странице в социальных сетях изображения, содержащие признаки экстремизма.

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ в отношении 18-летнего подростка.

Как пояснили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, в марте прошлого года студент лицея разместил на своей странице в социальных сетях изображения, содержащие признаки экстремизма.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Наказать подростка могут крупным штрафом, либо лишением свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
58 красноярцев отравились насмерть
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
СМИ: Siemens задумалась о выходе из совместных предприятий с РФ
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
В Москве скупают мини-квартиры
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь