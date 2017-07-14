Красноярский лицеист попал под следствие за экстремистские картинки
В марте прошлого года мальчик разместил на своей странице в социальных сетях изображения, содержащие признаки экстремизма.
В марте прошлого года мальчик разместил на своей странице в социальных сетях изображения, содержащие признаки экстремизма.
В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ в отношении 18-летнего подростка.
Как пояснили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, в марте прошлого года студент лицея разместил на своей странице в социальных сетях изображения, содержащие признаки экстремизма.
Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Наказать подростка могут крупным штрафом, либо лишением свободы.