Двое неизвестных выбили стекла в машине хабаровчанина
Автолюбитель предположил, что это была месть соседа.
Автолюбитель предположил, что это была месть соседа.
В Кировском районе двое неизвестных умышленно повредили внедорожник, припаркованный во дворе жилкомплекса на улице Советской, сообщает портал «Губерния». Инцидент произошел в три часа ночи. Те, кто еще не спал, услышали внизу хлопки, перешедшие в вой автомобильной сигнализации.
Хозяин «Сузуки» обнаружил повреждения на машине только утром. Сигнализацию мужчина не слышал — слишком крепко спал. Первым делом он обратился в ТСЖ и службу охраны магазина, который находится в доме, чтобы получить записи камер видеонаблюдения. На них видно, как двое молодых людей обходят внедорожник кругом и начинают колотить в нем стекла, после чего скрываются.
Злоумышленники побежали по улице Советской в сторону реки, один из них выбросил в урну перчатку. Ее полицейские приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.
Владелец автомобиля предположил, что это была месть. Месяц назад у него возник конфликт с жильцом дома.
Хабаровчанин написал заявление в полицию. Ущерб он оценил в 25 тысяч рублей. После этого ЧП автолюбитель решил машину во дворе не оставлять.