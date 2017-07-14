В Красноярском крае отправившиеся за грибами женщины заблудились в лесу

В Красноярском крае за сутки в лесу заблудились две женщины, которые пошли за грибами. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции. Обе заблудившиеся сами позвонили в дежурную часть и сообщили, что не могут самостоятельно выйти из леса.

Так, 85-летнюю пенсионерку из Минусинска нашли спустя 3 часа с момента ее звонка. Все время она находилась на связи, поэтому долго ее искать не пришлось. А вот на поиски 34-летней женщины в Ирбейском районе потребовалось гораздо больше времени.

«Стражи порядка произвели 5 выстрелов из сигнальной ракеты, один из которых заметила грибница и пошла навстречу полицейским. Услышав крики о помощи, полицейские вышли к заблудившейся уже поздней ночью, которая находилась в 12 километрах от начальной точки маршрута», — говорится в сообщении ведомства.