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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае отправившиеся за грибами женщины заблудились в лесу

Один случай произошел в Минусинске, другой — в Ирбейском районе.

В Красноярском крае за сутки в лесу заблудились две женщины, которые пошли за грибами. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции. Обе заблудившиеся сами позвонили в дежурную часть и сообщили, что не могут самостоятельно выйти из леса.

Так, 85-летнюю пенсионерку из Минусинска нашли спустя 3 часа с момента ее звонка. Все время она находилась на связи, поэтому долго ее искать не пришлось. А вот на поиски 34-летней женщины в Ирбейском районе потребовалось гораздо больше времени.

«Стражи порядка произвели 5 выстрелов из сигнальной ракеты, один из которых заметила грибница и пошла навстречу полицейским. Услышав крики о помощи, полицейские вышли к заблудившейся уже поздней ночью, которая находилась в 12 километрах от начальной точки маршрута», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас жизни и здоровью женщин ничего не угрожает. Полицейские в очередной раз напоминают, что не стоит идти в лес в одиночку. О своем предполагаемом маршруте необходимо предупредить родственников и знакомых. В случае если вы все-таки заблудились, постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в полицию.

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В Красноярском крае отправившиеся за грибами женщины заблудись в лесу
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