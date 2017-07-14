Во дворе на ЧТЗ водитель Nissan сбил 8-летнего мальчика
Ребёнка госпитализировали.
Ребёнка госпитализировали.
Водитель Nissan сбил несовершеннолетнего ребёнка в дворовом проезде, сообщают в УГИБДД Челябинска.
ДТП произошло 13 июля в Тракторозаводском районе во дворе дома № 4 на переулке 1 Лермонтовский. В результате аварии 8-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.
«35-летний водитель за прошедший год не попадал в поле зрения Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится административное расследование», — рассказывают в ведомстве.
В УГИБДД напоминают, что в летнее время во дворах постоянно гуляют дети, самые непредсказуемые участники дорожного движения. Водитель при движении по двору должен двигаться с минимальной скоростью, особенно если обзор ограничен стоящими транспортными средствами или