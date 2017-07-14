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11:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Во дворе на ЧТЗ водитель Nissan сбил 8-летнего мальчика

Ребёнка госпитализировали.

Водитель Nissan сбил несовершеннолетнего ребёнка в дворовом проезде, сообщают в УГИБДД Челябинска.

ДТП произошло 13 июля в Тракторозаводском районе во дворе дома № 4 на переулке 1 Лермонтовский. В результате аварии 8-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

«35-летний водитель за прошедший год не попадал в поле зрения Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится административное расследование», — рассказывают в ведомстве.

В УГИБДД напоминают, что в летнее время во дворах постоянно гуляют дети, самые непредсказуемые участники дорожного движения. Водитель при движении по двору должен двигаться с минимальной скоростью, особенно если обзор ограничен стоящими транспортными средствами или чем-то другим.

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