Уфимцев напугала раскачивающаяся на карнизе девушка — видео
УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе, в микрорайоне Сипайлово вечером 13 июля девушка напугала горожан своим поступком.
УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе, в микрорайоне Сипайлово вечером 13 июля девушка напугала горожан своим поступком.
Очевидец снял на видео, как в доме по улице Гагарина на седьмом этаже прямо на оконном карнизе, свесив ноги, сидела молодая особа.
«Сидела, выпивала. Сильно покачивалась. Потом ещё и маленького мальчика к себе позвала. Обнимала его. Было видно только голову ребенка. Все перепугались, вызвали полицию», — рассказал агентству «Башинформ» автор видео.
Правовую оценку поступка девушки сделают правоохранительные органы, а вот общественное осуждение она уже получила. .