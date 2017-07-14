В Полтавской обл. в результате взрыва гранаты погибли два человека, ранен подросток
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
В Полтавской области вчера вечером в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранения и находится в больнице. Об этом сообщает
Как рассказали правоохранители, трагедия произошла около 18:30 в селе Калайдинцы Лубенского района. О взрыве медикам и полиции сообщили жители села.
На месте происшествия было установлено, что в коридоре дома взорвалась граната Ф-1. В результате погиб 34-летний мужчина, двое 16-летних подростков были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Впоследствии один из них скончался.
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На месте происшествия работали местные