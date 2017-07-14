В Полтавской обл. в результате взрыва гранаты погибли два человека, ранен подросток

В Полтавской области вчера вечером в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранения и находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Как рассказали правоохранители, трагедия произошла около 18:30 в селе Калайдинцы Лубенского района. О взрыве медикам и полиции сообщили жители села.

На месте происшествия было установлено, что в коридоре дома взорвалась граната Ф-1. В результате погиб 34-летний мужчина, двое 16-летних подростков были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Впоследствии один из них скончался.